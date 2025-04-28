شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيدات يد الأهلى: كأس مصر تتويج لموسم كبير بعد حصد الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

عبر محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بحسم الفريق لقب بطولة كأس مصر، عقب الفوز على ‏فريق سموحة اليوم على صالة هيئة قناة السويس‎.‎

وقال عادل، في تصريحات له، إن التتويج بالكأس هذا الموسم له طعم مختلف، خاصة أنه جاء مع ثلاثية هذا الموسم الأفضل لفريق كرة اليد سيدات‎.‎

وأضاف: الفريق اجتهد وقدم كل ما لديه من جهود وقدرات فنية طوال الموسم لتحقيق الثلاثية للمرة الأولى في تاريخ النادي، خاصة ‏أنهن تعاهدن على تحقيق الفوز في جميع البطولات هذا الموسم‎.‎

وتابع: تحقيق الثلاثية هذا الموسم جاء عن جدارة واستحقاق، بفضل دعم الجماهير ومجلس الإدارة، الذي يحرص على توفير كل ‏سبل النجاح والاستقرار للفريق‎.‎

وأشار عادل إلى أن الأهلي يستهدف تحقيق جميع البطولات هذا الموسم، من أجل إسعاد الجماهير‎.

واختتم: الفريق هذا الموسم يسعى للحصول على بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس‎.‎