شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ربيعة يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة سموحة والجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد ربيعة مدافع فريق سموحة على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام الجونة، فى المباراة التي جمعت بينهما على استاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مجموعة تفادى الهبوط فى بطولة الدورى الممتاز "دورى nile".

وتعادل فريق سموحة مع الجونة بهدف لمثله، حيث افتتح الجونة التهديف عن طريق أحمد شوشة من ركلة جزاء فى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، ليضعها على يمين الهانى سليمان، وتعادل محمد ربيعة لسموحة في الدقيقة 72 بعد تسديدة قوية من نصف الملعب لتصطدم بقدم مدافع الجونة وتغير اتجاه الكرة وتسكن الشباك.

بهذه النتيجة رفع فرق الجونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأول بمجموعة تفادى الهبوط، فيما رفع سموحة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع في انتظار باقى مباريات الجولة.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: شريف رضا، ميدو مصطفى، بركات حجاج، محمد ربيعة

الوسط: عبد الرحمن عامر، دودو دوكو، عمرو السيسى، محمود صابر، محمد مكرونة

الهجوم: صامويل أمادى

البدلاء: محمد أشرف، هشام حافظ، أبو بكر ليادى، محمد سالم، عبد الكبير الوادى، إسلام جابر، أشرف مجدى، الحبيب أحمد حسن، محمد كونيه.

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالى..

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد شوشة، أحمد العش، عبد الجواد، أليو جاتا

الوسط: نور السيد، حافيظ، بلال السيد، أكيم أفيفور، صامويل

الهجوم: مروان محسن