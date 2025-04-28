شكرا لقرائتكم خبر عن طارق وأمينة عرفى يتوجان ببطولة الجمهورية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تُوج الثنائي، طارق مؤمن وأمينة عرفي، ببطولة الجمهورية للاسكواش، والتي نظمها الاتحاد المصري للاسكواش خلال الفترة الحالية.

وفاز طارق مؤمن على فارس الدسوقي في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 12-10, 11-8.

كما فازت أمينة عرفي على هنا رمضان في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-2, 11-3.

من ناحية أخرى، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر أبريل الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك بعد تقدمه إلى قمة التصنيف عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا.