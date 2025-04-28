شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر منافسات البطولة العربية للرماية بحصد ذهبيتين وفضيتين فى مسابقات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

تألقت مصر من جديد فى البطولة العربية للرماية، المقامة حاليًا على ميادين المركز الأوليمبى بالمعادى ونادى الصيد المصرى بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من 22 أبريل حتى 1 مايو 2025، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية يمثلون 19 دولة عربية.

وأسفرت نتائج اليوم عن تأكيد السيطرة المصرية على منصات التتويج، حيث حققت البطلات والفرق المصرية المراكز الأولى فى المسابقات المختلفة.

فى منافسات مسدس ضغط هواء 10 أمتار للناشئات:

حصدت يارا عصام الميدالية الذهبية عن جدارة، وجاءت لوچين أحمد فى المركز الثانى لتحصد الميدالية الفضية، مؤكدة التفوق المصرى فى هذه الفئة، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى أفنان العروسى من تونس.

أما فى منافسات بندقية ضغط هواء 10 أمتار فرق مختلط ناشئين، فقد جاءت النتائج مصرية خالصة بالمراكز الأولى:

فاز منتخب مصر1، المكون من ميرڤت أنور ومحمد أمجد بالميدالية الذهبية بعد أداء قوى ومميز، كما أحرز منتخب مصر 2، الذى يضم چنى إسماعيل ومحمد مصطفى، الميدالية الفضية، ليؤكد عمق المواهب فى صفوف الناشئين المصريين.

وحققت قطر الميدالية البرونزية عبر الثنائى دلال القبيسى وعبد الرحمن السليطى.

وأعلن الحكم الدولى عمرو عبد العظيم نتائج المنافسات، مشيدًا بالمستوى الفنى المرتفع للرماة المصريين، الذين أثبتوا ريادتهم عربياً فى هذه الرياضة.

وتعكس هذه النتائج الحضور القوى والتفوق اللافت للرماية المصرية، بفضل العمل المنظم والإعداد الفنى والبدنى المتميز الذى ظهر به الأبطال المصريون خلال البطولة.

جدير بالذكر أن البطولة العربية الحالية تشهد مشاركة واسعة من 19 دولة عربية، بينها السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، لبنان، موريتانيا، إلى جانب مصر الدولة المنظمة.

وتؤكد هذه المشاركة الواسعة أهمية البطولة ومكانة مصر الرائدة كدولة محورية فى تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية العربية الكبرى.