الامارات | صورة أنشيلوتي مع رافينيا تثير الجدل بعد خسارة ريال مدريد من برشلونة!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف مشهد الحوار الدائر بين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مع البرازيلي رافينيا نجم برشلونة كل الأضواء عقب انتهاء "الكلاسيكو" الذي انتهى لمصلحة النادي الكاتالوني وتتويجه بطلاً لكأس ملك إسبانيا إثر الفوز 3-2، ودفع الكثير من المراقبين للتساؤل حول فحواه لاسيما أن أنشيلوتي أخفى الحديث حرصاً على السرية.

وذكر برنامج "التشيرنغيتو" المدريدي الشهير بأن اسم أنشيلوتي مرتبط بتدريب منتخب البرازيل بعد رحيله عن ريال مدريد ليحل مكان المدرب دوريفال جونيور الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة القاسية للبرازيل أمام الأرجنتين بطلة العالم 1-4 في تصفيات كأس العالم 2026 الشهر الماضي.

وستكون مباراة ريال مدريد مع ريال سوسييداد في الدوري الإسباني، الأخيرة لأنشيلوتي في "سانتياغو برنابيو" أي مع نهاية الموسم في 25 مايو المقبل على الرغم من أن عقد المدرب الإيطالي مع الفريق الملكي يمتد حتى 2026.