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الامارات | آخر مباراة لأنشيلوتي مع ريال مدريد.. "يوم الوداع"

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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  • الامارات | آخر مباراة لأنشيلوتي مع ريال مدريد.. "يوم الوداع" 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مباراة لأنشيلوتي مع .. "يوم الوداع" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يضع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حداً لمسيرته مع ريال مدريد بعد موسم مخيب للآمال حتى الآن بعدما ودع النادي الملكي بطولة كأس ملك إسبانيا السبت الماضي أمام بالخسارة 2-3، وسقط قبلها أمام غريمه التقليدي أيضاً 2-5 في مباراة كأس السوبر، 0-4 في ذهاب الدوري.

وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية أن مباراة ريال مدريد مع ريال سوسييداد في 25 مايو المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو ستكون الأخيرة للمدرب الإيطالي، حيث سيودع جماهير النادي بعد سلسلة من الإنجازات التي حصدها في المواسم الماضية.

ويأمل أنشيلوتي أن يكون وداعه لريال مدريد مشرفاً بالحصول على لقب على الرغم من صعوبة المهمة أمام برشلونة المتصر بفارق أربع نقاط، لكنه يحتفظ ببصيص الأمل شرط الفوز في "الكلاسيكو" في 11 مايو المقبل وانتظار تعثر الفريق الكاتالوني.

 

يذكر أن أنشيلوتي المدرب الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ ريال مدريد بعدما حقق معه 15 بطولة.

بطولات أنشيلوتي مع ريال مدريد
: 3 مرات 2023/2024 – 2022/2021 – 2014/2013
كأس العالم للأندية: مرتين 2022/2023 – 2014/2015
كأس السوبر الأوروبي: 3 مرات 2022/2023 – 2014/2015 – 2024/2025
الدوري الإسباني: مرتين 2022/2021 – 2023/2024
كأس ملك إسبانيا: مرتين 2023/2022 – 2014/2013
كأس السوبر الإسباني: مرتين 2022/2021/ – 2023/2024
كأس الإنتركونتيننتال: مرة واحدة 2024
 

 

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