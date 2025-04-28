الامارات | آخر مباراة لأنشيلوتي مع ريال مدريد.. "يوم الوداع"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يضع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حداً لمسيرته مع ريال مدريد بعد موسم مخيب للآمال حتى الآن بعدما ودع النادي الملكي بطولة كأس ملك إسبانيا السبت الماضي أمام برشلونة بالخسارة 2-3، وسقط قبلها أمام غريمه التقليدي أيضاً 2-5 في مباراة كأس السوبر، 0-4 في ذهاب الدوري.

وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية أن مباراة ريال مدريد مع ريال سوسييداد في 25 مايو المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو ستكون الأخيرة للمدرب الإيطالي، حيث سيودع جماهير النادي بعد سلسلة من الإنجازات التي حصدها في المواسم الماضية.

ويأمل أنشيلوتي أن يكون وداعه لريال مدريد مشرفاً بالحصول على لقب الدوري الإسباني على الرغم من صعوبة المهمة أمام برشلونة المتصر بفارق أربع نقاط، لكنه يحتفظ ببصيص الأمل شرط الفوز في "الكلاسيكو" في 11 مايو المقبل وانتظار تعثر الفريق الكاتالوني.

يذكر أن أنشيلوتي المدرب الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ ريال مدريد بعدما حقق معه 15 بطولة.

بطولات أنشيلوتي مع ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا: 3 مرات 2023/2024 – 2022/2021 – 2014/2013

كأس العالم للأندية: مرتين 2022/2023 – 2014/2015

كأس السوبر الأوروبي: 3 مرات 2022/2023 – 2014/2015 – 2024/2025

الدوري الإسباني: مرتين 2022/2021 – 2023/2024

كأس ملك إسبانيا: مرتين 2023/2022 – 2014/2013

كأس السوبر الإسباني: مرتين 2022/2021/ – 2023/2024

كأس الإنتركونتيننتال: مرة واحدة 2024

