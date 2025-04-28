دوري أبطال أوروبا: إنتر يواجه برشلونة من دون بافار (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - روما : سيغيب المدافع الفرنسي الدولي لإنتر ميلان الإيطالي، بنجامان بافار عن مواجهة برشلونة الإسباني الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب إصابة في الكاحل الأيسر بحسب ما أفادت الصحافة الإيطالية الإثنين.

ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" وقناة "سكاي سبورت"، فإن الظهير الأيمن يعاني من التواء ولن يسافر مع الفريق إلى كاتالونيا.

وعند التواصل مع نادي إنتر من قبل وكالة فرانس برس، لم يتم الحصول على تعليق حتى الآن.

وكان بافار تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر بعدما دفعه أحد لاعبي روما خلال مباراة في الدوري. على الرغم من تلقيه العلاج ومحاولته استكمال المباراة، اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 15.

وقال مدربه سيموني إنزاغي عقب المباراة التي خسرها إنتر بهدف نظيف "إنها (الإصابة) التواء في الكاحل الأيسر، وسنرى خلال الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سيتمكن من اللعب".

في المقابل، ذكرت الصحافة الإيطالية أن إنتر قد يستعيد خدمات المهاجم الدولي الفرنسي الآخر ماركوس تورام الذي غاب عن آخر ثلاث مباريات للفريق بسبب إصابة في الفخذ، وهي مباريات انتهت جميعها بالخسارة.

وخلال ثمانية أيام فقط، تلقى إنتر ثلاث خسارات في الدوري أمام بولونيا (1 0) وروما (1 0)، وفي إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام ميلان (3 0).