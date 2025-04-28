بطولة إنكلترا: سلوت أخبر لاعبي ليفربول قبل بداية الموسم أنهم سيفوزون باللقب (كوناتيه)

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : كشف قلب الدفاع الفرنسي لليفربول، إبراهيما كوناتيه، أن المدرب الهولندي أرنه سلوت أخبر الفريق في صيف العام الماضي أنهم قادرون على الفوز بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم هذا الموسم.

تمكن ليفربول بقيادة سلوت الذي خلف الألماني يورغن كلوب في تموز/يوليو 2024، من إنهاء هيمنة مانشستر سيتي الفائز باللقب أربع مرات متتالية عندما قاد الـ"ريدز" إلى التتويج باللقب العشرين الأحد إثر الفوز على توتنهام 5 1 في أجواء احتفالية على ملعب أنفيلد.

وقال كوناتيه (25 عاما) "أعتقد أنه جلب شيئا جديدا، مثل أسلوب اللعب".

وأضاف "قبل انطلاق الموسم مباشرة، عرض علينا سبب عدم فوزنا بالدوري في الموسم السابق. أشار إلى بعض التفاصيل وقال إنه إذا قمنا بتغيير هذه الأمور وتحسينها فستكون لدينا فرصة كبيرة للفوز بالدوري. وهذا ما قمنا به منذ بداية الموسم. يجب أن نكون سعداء".

بعد توليه المهمة خلفا لكلوب الذي قاد الفريق لتسع سنوات ناجحة جدا، انتقل سلوت من أسلوب الألماني القائم على الضغط العالي إلى أسلوب أكثر تحكما يعتمد على الاستحواذ.

أثمرت هذه التغييرات بحسم ليفربول اللقب قبل أربع مراحل على ختام الدوري.

واحتفل سلوت بنجاحه على أرض الملعب في أنفيلد بعد الفوز الأحد بطريقة متواضعة كعادته، لكن كوناتيه يرى أن مدربه يستحق كل الإشادة.

قال الفرنسي "رأيته على أرض الملعب ولم يرغب حقا في تلقي المديح، كان يسير خلفنا. من الجنون أن يكون بهذا التواضع".

وتابع "صحيح أننا نحن من نركض ونقاتل على أرض الملعب، لكنه قدم الكثير لنا أيضا. نشكره ونشكر الجماهير".

وسيدخل اللاعب المولود في باريس قريبا العام الأخير من عقده، لكنه رفض التعليق بشأن مستقبله وما إذا كان سيمدد عقده مثل الهولندي فيرجيل فان دايك، كما المصري محمد صلاح.

قال إن "الأمر متروك للنقاش مع النادي"، لكنه اعترف بأن الفوز بالدوري لحظة لا تُنسى.