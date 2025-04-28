بيسيرو يفاضل بين الجزيرى ومنسى لقيادة هجوم الزمالك أمام المصرى

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يفاضل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك بين الثنائي سيف الجزيرى وناصر منسى لقيادة هجوم الفريق أمام المصرى، فى المباراة المقبلة المقرر لها الخميس المقبل بالجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدورى

ويقدم ناصر منسى مستوى جيدا فى المباريات التى يعتمد عليه بيسيرو فيها، وأثبت أنه على قدر المسئولية، وفى المقابل تراجع مستوى سيف الجزيرى لكنه يمتلك الكثير من الخبرات، لذا يفاضل المدير الفنى بين اللاعبين لاختيار أحدهما للمباراة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري المقرر لها يوم 1 مايو المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا اليوم بالإسكندرية استعدادا للمباراة، لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة.