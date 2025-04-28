شكرا لقرائتكم خبر عن فريد وجمعة يقودان هجوم الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة طلائع الجيش، والتي تجمعهما اليوم الاثنين باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد أيمن، محمود علاء، محمود شبانة، محمد المغربي

الوسط: كريم الديب، مورو ساليفو، عمر الوحش، إسلام سمير

الهجوم: عمرو جمعة، فادي فريد

وعلى دكة البدلاء، صبحي سليمان، مصطفى إبراهيم، سمير فكري، إسلام مرزوق، ايمانويل، مروان داوود، فيليب ناسيمنتو، يوسف أسامة، ناصر ناصر.