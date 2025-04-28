شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل أمادى يقود هجوم سموحة ومروان محسن فى تشكيل الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني المؤقت لفريق سموحة ، تشكيل فريقه أمام الجونة في المباراة التي تجمعهما باستاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة تفادى الهبوط، ببطولة الدورى الممتاز.وجاء تشكيل سموحة كالتالى..
حراسة المرمى: الهانى سليمان
الدفاع: شريف رضا، ميدو مصطفى، بركات حجاج، محمد ربيعة
الوسط: عبد الرحمن عامر، دودو دوكو، عمرو السيسى، محمود صابر، محمد مكرونة
الهجوم: صامويل أمادى
البدلاء: محمد أشرف، هشام حافظ، أبو بكر ليادى، محمد سالم، عبد الكبير الوادى، إسلام جابر، أشرف مجدى، الحبيب أحمد حسن، محمد كونيه.
بينما جاء تشكيل الجونة كالتالى..
حراسة المرمى: محمد علاء
الدفاع: أحمد شوشة، أحمد العش، عبد الجواد، أليو جاتا
الوسط: نور السيد، حافيظ، بلال السيد، أكيم أفيفور، صامويل
الهجوم: مروان محسن
ويدخل الجونة المباراة برصيد 23 نقطة، من مجموعة المنافسة على الهبوط بمسابقة الدوري المصري، بينما يخوض سموحة اللقاء محتلا المركز الخامس من نفس المجموعة برصيد 20 نقطة.
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