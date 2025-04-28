شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل أمادى يقود هجوم سموحة ومروان محسن فى تشكيل الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني المؤقت لفريق سموحة ، تشكيل فريقه أمام الجونة في المباراة التي تجمعهما باستاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة تفادى الهبوط، ببطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: شريف رضا، ميدو مصطفى، بركات حجاج، محمد ربيعة

الوسط: عبد الرحمن عامر، دودو دوكو، عمرو السيسى، محمود صابر، محمد مكرونة

الهجوم: صامويل أمادى

البدلاء: محمد أشرف، هشام حافظ، أبو بكر ليادى، محمد سالم، عبد الكبير الوادى، إسلام جابر، أشرف مجدى، الحبيب أحمد حسن، محمد كونيه.

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالى..

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد شوشة، أحمد العش، عبد الجواد، أليو جاتا

الوسط: نور السيد، حافيظ، بلال السيد، أكيم أفيفور، صامويل

الهجوم: مروان محسن

ويدخل الجونة المباراة برصيد 23 نقطة، من مجموعة المنافسة على الهبوط بمسابقة الدوري المصري، بينما يخوض سموحة اللقاء محتلا المركز الخامس من نفس المجموعة برصيد 20 نقطة.