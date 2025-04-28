شكرا لقرائتكم خبر عن خضوع مؤمن شريف لاعب منتخب مصر للشباب للبروتوكول الطبي وغيابه مباراتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الطبية ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني للشباب برئاسة الدكتور محمد أكمل والدكتور محمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي، خضوع مؤمن شريف لاعب منتخب مصر للبروتوكول الطبي فى حالات إصابات الرأس وإراحته 6 أيام، ما يعني غيابه مباراتين قادمتين بعد تعرضه للإغماء في مباراة المنتخب أمس الأحد أمام جنوب أفريقيا في افتتاح البطولة باستاد القاهرة.

وتعرض مؤمن شريف لإصابة قوية في الرأس أفقدته الوعى خلال الشوط الأول في مباراة مصر وجنوب أفريقيا، ليتوجه الفريق الطبي إلى أرضية ملعب اللقاء لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة قبل نقل اللاعب عبر سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لاتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة.