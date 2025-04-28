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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم سموحة 25 - 20 ويتوج بلقب كأس مصر لسيدات اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 28 أبريل 2025 06:47 م
توج فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2024-2025 بالفوز على سموحة فى النهائى بنتيجة 25-20، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
شهد اللقاء تألق ملحوظ للثنائى، ليلى هيثم وأمينة عاطف.
تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على سبورتنج بنتيجة 28-23 فى نصف النهائى، بينما فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى سموحة على نظيره الشمس بنتيجة 33-26.
فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا على نظيره الزمالك بنتيجة 31-18فى إطار ختام الدورة المجمعة الثانية بنهائى دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
حسم فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى اللقب بالفوز على نظيره الشمس بنتيجة30-18 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية ليحسم اللقب فى الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة على التوالى والـ 45 فى تاريخه.
فريق الأهلى سيدات اليد
يد الأهلى وسموحة سيدات
يد الأهلى
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