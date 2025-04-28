شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو حسين رئيساً للاتحاد العربى والأفريقي لكرة السرعة بالتزكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

فاز المستشار عمرو حسين، رئيس الاتحادين العربى الأفريقى لكرة السرعة ، فى انتخابات الجمعية الانتخابية للاتحاد بالتزكية والتى أقيمت أمس خلال اجتماعها لاختيار الرئيس والنواب وأعضائها، حيث تم انتخاب المستشار عمرو حسين كرئيس للاتحادين العربى والأفريقي، كما تم انتخاب الهادى مصاب كنائب أول للاتحاد الأفريقي لكرة السرعة والنائب الثانى السودان.

وفاز فى العضوية كل من الكاميرون والمغرب وليبيا وتنزانيا، أما فى الاتحاد العربى فقد فاز المغرب نور الدين البرنوصى بمنصب النائب أول والنائب الثانى فاز سعيد العاجل من دوله الإمارات العربية المتحدة.

وفي العضويه فاز كل من: جهاد هاشم من لبنان وامال عيسوي من الجزائر وياسر بابكر من السودان وايهاب ابو الخير من فلسطين وفراس من العراق.



انتخابات كرة السرعة

يأتى هذا فى الوقت الذى تقدم فيه المغرب باستضافة البطولتين الأفريقية والعربية لكرة السرعة العام المقبل، كما أقر الاجتماع بإقامة دورات تدريبية للدول فى التحكيم والتدريب.



جانب من الحضور

من جانبه أبدى المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة سعادته البالغة بثقة أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أنه سيسعى جاهدا فى نشر اللعبة على مستوى أكبر وتطير اللعبو والعمل على تنمية مواردها.



عمرو حسين رئيسا للاتحاد العربى والافريقي لكرة السرع

وأضاف حسين أنه يتقدم بالشكر والتقدير كل من وزارة الشباب والرياضة ممثله في الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة على نجاح البطولة العربية والأفريقية التى ستختتم اليوم فى المدينة الباسلة بورسعيد والدعم اللامحدود لإخراج البطولة بهذا المستوي الذي يعكس الدور الكبير الذي تلعبه مصر في استضافة البطولات العالمية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.