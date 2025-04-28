شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتلقى عرضا لإقامة نهائي كأس مصر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة عرضاً لإقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز خارج مصر ، وتحديدا بدولة الإمارات.

وينتظر اتحاد الكرة تأكيد ناديي الزمالك وبيراميدز علي إقامة المباراة في يونيو المقبل بدلا من من 20 مايو، خاصة أن الفترة من 2 حتى 10 يونيو المقبل تتبع الأجندة الدولية ويحق للمنتخبات طلب لاعبي الزمالك وبيراميدز المحترفين للانضمام لصفوفها في هذه الفترة.

وتتمسك إدارة بيراميدز بتأجيل وتعديل موعد نهائي بطولة كأس مصر أمام الزمالك، حيث تري إدارة الفريق السماوي أنه سيكون من الصعب خوض نهائي الكأس أمام الفارس الأبيض قبل 4 أيام فقط من مواجهة صن داونز فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما نجح لاعبو بيراميدز فى التأهل لأول مرة فى تاريخ النادي لنهائي دوري الأبطال عقب الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وتخاطب إدارة بيراميدز لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة من أجل تعديل موعد نهائي الكأس، خاصة أن الفريق سيحتاج للسفر إلى جنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز بوقت كافٍ.