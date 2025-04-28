شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتقدم على سموحة بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الجونة فى التقدم بهدف نظيف أمام سموحة فى الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا باستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مجموعة تفادى الهبوط فى بطولة الدورى الممتاز "دورى nile".

وجاء هدف الشوط الأول عن طريق أحمد شوشة من ركلة جزاء فى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، ليضعها على يمين الهانى سليمان ليتقدم الجونة بهدف نظيف فى الشوط الأول.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: شريف رضا، ميدو مصطفى، بركات حجاج، محمد ربيعة

الوسط: عبد الرحمن عامر، دودو دوكو، عمرو السيسى، محمود صابر، محمد مكرونة

الهجوم: صامويل أمادى

البدلاء: محمد أشرف، هشام حافظ، أبو بكر ليادى، محمد سالم، عبد الكبير الوادى، إسلام جابر، أشرف مجدى، الحبيب أحمد حسن، محمد كونيه.

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالى..

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد شوشة، أحمد العش، عبد الجواد، أليو جاتا

الوسط: نور السيد، حافيظ، بلال السيد، أكيم أفيفور، صامويل

الهجوم: مروان محسن

ويدخل الجونة المباراة برصيد 23 نقطة، من مجموعة المنافسة على الهبوط بمسابقة الدوري المصري، بينما يخوض سموحة اللقاء محتلا المركز الخامس من نفس المجموعة برصيد 20 نقطة.