شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف حصيلة آخر مواجهة بين الإسماعيلى وزد قبل مباراة اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، نظيره زد فى استاد الإسماعيلية، بالجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط بالدورى المصرى الممتاز.

وشهدت آخر مواجهة بين الفريقين التعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما جاءت أهداف زد عن طريق مصطفى سعد ميسى وعلى جمال، بينما جاءت أهداف الإسماعيلى عن طريق محمد خطارى و مروان حمدى.

واستعد تامر مصطفى المدير الفني للدراويش للمباراة بالدخول فى معسكر مغلق بالنادى، وذلك بعدما استعان بمباراة زد أمام سيراميكا التي انتهت بخسارة زد برباعية في كأس عاصمة مصر، لاكتشاف كل نقاط القوة والضعف في الفريق لوضع الخطة المناسبة لحصد النقاط الثلاث.

ويسعى تامر مصطفى لمواصلة نتائجه الجيدة مع الإسماعيلى حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال 5 مباريات قاد فيها الدراويش.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع في مرحلة تفادى الهبوط في الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما خاض مباراتين في هذه المرحلة بالفوز على طلائع الجيش والتعادل مع الاتحاد السكندرى، في المقابل يحتل زد المركز الأول في مرحة تفادى الهبوط، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض مباراتين فاز في واحدة وخسر الأخرى.