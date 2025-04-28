شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصريين يشاركون فى بطولة برمودا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غداً، الثلاثاء، منافسات بطولة برمودا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها ديفونشاير بإنجلترا خلال الفترة بين 29 أبريل الجاري وحتى الثالث من مايو المقبل، بقيمة حوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 6 لاعبين مصريين جاءوا كالتالي: محمد زكريا، عمر مسعد، كريم الحمامي، ياسين الشافعي، إبراهيم القباني، مصطفى السيرتي.

وكان البطل المصري الصاعد محمد زكريا لاعب الاسكواش، اقتحم قائمة التوب 20 في التصنيف العالمي للعبة، بعد مستواه المميز فى البطولات الدولية الكبرى.

وبدخوله قائمة التوب 20 في التصنيف العالمي للاسكواش، حقق محمد زكريا على إنجازاً فريداً للاسكواش المصري، بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب يقتحم تلك القائمة بعمر 17 عاماً فقط، ويسبقه أسطورة باكستان جهانشير خان، والذي التحق بتلك القائمة في عمر 16 عاماً.

ويحمل البطل المصري الصاعد محمد زكريا لقب بطولة العالم لناشئى الاسكواش بالمنافسات الفردية، والتى أقيمت فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 12 إلى 23 يوليو الماضي.