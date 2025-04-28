شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز تاريخى.. 5 ميداليات حصيلة مصر فى كأس العالم للجمباز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج لاعبو المنتخب الوطني للجمباز بـ5 ميداليات خلال مشاركتهم فى بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، والمقام على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري.

وجاءت ميداليات الفراعنة في البطولة بواقع ذهبيتين و3 برونزيات، وكانت كالتالي: "ذهبية لعمر العربي على جهاز المتوازي، كما أضاف برونزية في جهاز الحلق، فيما حصدت جنى محمود ذهبية جهاز الحركات الأرضية، أما جودي عبد الله فحصلت على برونزيتي جهاز حصان القفز وجهاز المتوازي.

من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز عن سعادته بما حققه لاعبو الفراعنة خلال هذه البطولة الكبرى التي شهدت حضور مكثف من نجوم الجمباز العالمي والأولمبي، مشيرا إلى أن القادم سيكون أفضل في ظل الطفرة الكبرى التي تشهدها الرياضة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يولي اهتمامًا كبيرا بالرياضة باعتبارها أحد القوى الناعمة للدولة المصرية.

وتُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.

ويمثل المنتخب المصري للرجال: "محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - عمر الشبكي - أحمد المراغي - عمر العربي - علي عبد القادر".

ويمثل المنتخب المصري للآنسات: "جنى محمود - جودي عبد الله - جنى عبد السلام - -دنا خليل".



الجمباز



تتويج لاعبى الجمباز



جانب من التتويج