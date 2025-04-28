شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الشمس ويتوج ببرونزية كأس مصر لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 28 أبريل 2025 05:08 م
توج فريق سيدات كرة اليد بنادي سبورتنج ببرونزية كأس مصر بالفوز على الشمس بنتيجة 27-18 فى إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للموسم المحلي 2024-2025 .
فيما يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره سموحة اليوم الاثنين في نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
تأهل الأهلي إلي النهائي بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 28-23 في نصف النهائي ، بينما فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي سموحة علي نظيره الشمس بنتيجة 33-26 .
فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا علي نظيره الزمالك بنتيجة 31-18في إطار ختام الدورة المجمعة الثانية بنهائي دوري عمومي السيدات للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .
حسم فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي اللقب بالفوز علي نظيره الشمس بنتيجة30-18 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية ليحسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة علي التوالي والـ 45 في تاريخه .
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