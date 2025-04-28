شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الشمس ويتوج ببرونزية كأس مصر لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

توج فريق سيدات كرة اليد بنادي سبورتنج ببرونزية كأس مصر بالفوز على الشمس بنتيجة 27-18 فى إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للموسم المحلي 2024-2025 .

فيما يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره سموحة اليوم الاثنين في نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تأهل الأهلي إلي النهائي بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 28-23 في نصف النهائي ، بينما فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي سموحة علي نظيره الشمس بنتيجة 33-26 .

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا علي نظيره الزمالك بنتيجة 31-18في إطار ختام الدورة المجمعة الثانية بنهائي دوري عمومي السيدات للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

حسم فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي اللقب بالفوز علي نظيره الشمس بنتيجة30-18 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية ليحسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة علي التوالي والـ 45 في تاريخه .