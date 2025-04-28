اخبار الرياضه

سبورتنج يهزم الشمس ويتوج ببرونزية كأس مصر لسيدات اليد

0 نشر
0 تبليغ

سبورتنج يهزم الشمس ويتوج ببرونزية كأس مصر لسيدات اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الشمس ويتوج ببرونزية كأس مصر لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 28 أبريل 2025 05:08 م

توج فريق سيدات كرة اليد بنادي سبورتنج ببرونزية كأس مصر بالفوز على الشمس بنتيجة 27-18 فى إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للموسم المحلي 2024-2025 .

فيما يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره سموحة اليوم الاثنين في نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تأهل الأهلي إلي النهائي بالفوز علي سبورتنج  بنتيجة 28-23 في نصف النهائي ، بينما فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي سموحة   علي نظيره الشمس  بنتيجة 33-26 .

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا علي نظيره الزمالك بنتيجة  31-18في إطار ختام الدورة المجمعة الثانية بنهائي دوري عمومي السيدات للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

حسم فريق سيدات  كرة اليد بالنادي  الأهلي  اللقب بالفوز علي نظيره الشمس بنتيجة30-18  ضمن  منافسات  الدورة المجمعة الثانية ليحسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة علي التوالي والـ 45 في تاريخه  .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements