شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يستعيد خدمات رشاد المتولى أمام الأهلى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق بتروجت بقيادة سيد عيد خدمات صانع الألعاب رشاد متولى أمام الأهلى في المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على لقب دورى nile.

وغاب رشاد المتولى عن بتروجت أمام سيراميكا بسبب نزلة برد أبعدته عن اللقاء، الذى خسره الفريق البترولى برباعية في إطار ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وشارك رشاد المتولى بشكل طبيعى في مران الفريق البترولى، ليؤكد جاهزيته لمواجهة الأهلى في بطولة الدورى بعد تعافيه تماما من نزلة البرد، وهو أحد العناصر المهمة في فريق بتروجيت التي يعتمد عليها سيد عيد.

سيد عيد أمام الأهلى

وتعد مباراة الأربعاء هى السابعة لسيد عيد أمام النادى الأهلى فى مشواره التدريبى، حيث سبق أن واجه الأهلى فى 6 مباريات مع النصر القاهرى وبتروجت، وخسرها جميعا، وسجل لاعبوه 3 أهداف فقط واستقبلت شباكه 18 هدفا.

موعد مباراة الأهلى القادمة

ويلتقى فريق الأهلى في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، بتروجت في الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب في بطولة الدورى "دورى nile".

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وبتروجت فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبتروجت مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل فريق بتروجت المركز الثامنة فى ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب برصيد 25 نقطة، حيث فاز فى مباراة وخسر مثلها فى مباريات دور الحسم، مسجلا هدفين واستقبلت شباكه 5 أهداف.