شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس يواصل الغياب عن الأهلى أمام بتروجت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل كريم الدبيس الظهير الأيسر للنادى الاهلى الغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام بتروجت بسبب الإصابة.

وعانى كريم الدبيس من الإصابة بكدمة فى الكاحل تسببت فى غيابه عن مباراتى صن داونز بدوري أبطال أفريقيا، بعد تعرضه للإصابة فى مباراة بيراميدز بالدورى.

وتولى عماد النحاس مدير الكرة والقائم بأعمال المدير الفني قيادة مران الأهلي أمس لأول مرة وبمعاونة محمد شوقي المدرب العام، وذلك بعد رحيل مارسيل كولر.

وحضر المران محمد يوسف المدير الرياضي للفريق لتشجيع اللاعبين وتحفيزهم وطلب منهم بذل أقصى جهد في المرحلة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع بتروجت فى الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد الكلية الحربية ضمن الجولة 20 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.