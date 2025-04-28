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الامارات | عموتة يرفض التعليق على أنباء تدريبه لمنتخب العراق

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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  • الامارات | عموتة يرفض التعليق على أنباء تدريبه لمنتخب العراق 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض مدرب نادي الجزيرة، الحسين عموتة، التعليق على الأنباء المتداولة بشأن العرض الذي تلقاه لتدريب منتخب العراق، وذلك عند سؤاله عن الموضوع.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد أشارت إلى دخول اتحاد الكرة العراقي في مفاوضات مع نادي الجزيرة للحصول على موافقته لانتقال عموتة لتولي تدريب "أسود الرافدين"، اعتباراً من يونيو المقبل.

وتترقب الأوساط الكروية حسم الموقف النهائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل حاجة المنتخب العراقي إلى مدرب جديد لقيادته في الاستحقاقات القادمة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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