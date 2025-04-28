7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، 28 - 4 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يبدأ استخراج تأشيرة أمريكا لـ عماد لنحاس ومحمد يوسف استعدادا للمونديال، الزمالك يواصل التفاوض مع الصفقات الجديدة رغم إيقاف القيد.

الأهلي يبدأ استخراج تأشيرة أمريكا لـ عماد لنحاس ومحمد يوسف استعدادا للمونديال

بدأ الجهاز الإداري بالنادي الأهلي استخراج تأشيرة أمريكا لعماد النحاس المدير الفني المؤقت لفريق الكرة، ومحمد يوسف المدير الرياضي بالنادي، تمهيداً لتواجدهما مع الفريق أثناء مشاركته فى منافسات كأس العالم للأندية يونيو المقبل.

الزمالك يواصل التفاوض مع الصفقات الجديدة رغم إيقاف القيد

يواصل مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم مع الصفقات الجديدة المقرر التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق في الصيف، رغم إيقاف القيد من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، بسبب عدم سداد مستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق والتي بلغت 983 ألف يورو.

وفاة أمح الدولي مشجع الأهلي بعد صراع مع المرض

توفي من قليل محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ "أمح الدولي"، مشجع النادي الأهلي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد صراع مع المرض، حيث خضع أمح الدولي لعدة عمليات جراحية خلال الفترة الأخيرة.

اتحاد الكرة يكشف أسباب صعوبة تعديل موعد نهائي كأس مصر

يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة لإقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في موعدها 20 مايو المقبل، نظرا لصعوبة تحديد موعد آخر للقاء.

بسبب غياب بنتايج.. تعليمات خاصة لـ أحمد فتوح فى الزمالك

منح البرتغالى جوزيه بيسيرو ، المدير الفنى لفريق الزمالك ، تعليمات فنية خاصة لأحمد فتوح لاعب الفريق، فى ظل الاستقرار على الاعتماد عليه بالمباراة المقبلة أمام المصرى ببطولة الدورى.

الأهلي يشكل لجنة قانونية لدراسة عقد كولر ومحاولات ودية لإنهاء الأزمة

قرر النادي الأهلي تشكيل لجنة قانونية لدراسة عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الكرة للوقوف علي أحقيته في المطالبة براتب سنة كاملة بعد قرار مجلس الإدارة بتوجيه الشكر له.

الأندية تطالب اتحاد اليد بزيادة عدد فرق السيدات الموسم المقبل

أرسلت عدد من الأندية خطابات رسمية تطالب خلالها الاتحاد المصري لكرة اليد بزيادة عدد فرق السيدات في المستوى الأول، خلال الموسم الجديد، حيث يقتصر نظام المسابقة على مشاركة 8 فرق فقط في المستوى (أ).