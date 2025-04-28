شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك الغياب عن فريقه فى المباريات، حيث يتغيب عن مباراة الأبيض المقبلة أمام المصرى فى الدورى.

ويغيب شيكابالا لعدم الجاهزية، حيث يعانى من كدمة في الركبة، وهو ما يحتاج برنامجا تأهيليا تمهيدا لعودته للمشاركة مرة أخرى مع الزمالك سواء في التدريبات الجماعية أو المباريات

ويخضع شيكابالا لبرنامج تأهيلى وعلاجى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بالزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة، في ظل الإصابة التي يعانى منها اللاعب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها 1 مايو المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.