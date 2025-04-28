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فحص طبى لـ محمود جهاد فى الزمالك قبل مواجهة المصرى

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فحص طبى لـ محمود جهاد فى الزمالك قبل مواجهة المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الإثنين، 28 أبريل 2025 03:38 م

يخضع محمود جهاد لاعب فريق الزمالك لفحص طبى خلال الساعات المقبلة، للاطمئنان على جاهزيته لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة المقرر لها الخميس المقبل ببطولة الدورى.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكراً مغلقاً فى مدينة برج العرب بالإسكندرية اليوم، في إطار الاستعداد لمباراة المصري.

ويأتي قرار الجهاز الفني بالانتظام في معسكر مبكر ببرج العرب، لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الممتاز.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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