شكرا لقرائتكم خبر عن عمر العربي يتوج بذهبية كأس العالم للجمباز الفني على جهاز المتوازي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج عمر العربي لاعب المنتخب الوطني للجمباز بذهبية كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والمقام على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري.

وحصد "العربي" ذهبية جهاز المتوازي عقب حصوله على 14.033 نقطة.

ليضيف عمر العربي ميدالية جديدة للفراعنة ويرتفع رصيد منتخبنا الوطني ل4 ميداليات بواقع ذهبية و3 برونزيات، كما أضاف ميدالية جديدة له عقب فوزه أمس ببرونزية جهاز الحلق.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين عن سعادته بهذه الميدالية الغالية التي جاءت بعد مجهود شاق لسنوات طويلة، مؤكدا أن القادم سيكون أفضل في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

وتُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.

ويمثل المنتخب المصري للرجال: "محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - عمر الشبكي - أحمد المراغي - عمر العربي - علي عبد القادر".

ويمثل المنتخب المصري للآنسات: "جنى محمود - جودي عبد الله - جنى عبد السلام - -دنا خليل".

ويسعي منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات على مزاحمة أبطال العالم والأولمبياد على منصات التتويج بعد الجهد الكبير المبذول من كافة عناصر اللعبة وعلى رأسهم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين في إعداد هذا الجيل وخوض العديد من المنافسات القارية والدولية لاكتساب الخبرات الدولية ورفع علم مصر في المحافل العالمية.