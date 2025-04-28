شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من تشييع جنازة أمح الدولي مشجع الأهلي الراحل والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت صلاة الجنازة على المشجع الأهلاوي محمد أحمد عبد الغني ، الشهير بـ "أمح الدولي"، عقب صلاة ظهر اليوم الاثنين، بمسجد عمرو بن العاص، حيث تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمدافن السيدة عائشة.

توفي محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ"أمح الدولي"، مشجع النادي الأهلي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد صراع مع المرض، وشهدت الساعات الأخيرة من حياة المشجع الشهير تعرضه لحالة إعياء شديدة وتدهور حالته الصحية، ليتم وضعه بالعناية المركزة قبل أن يودع الحياة.

وكان الدكتور صلاح عاشور، الطبيب المعالج للمشجع أمح الدولى بمركز التأهيل في المعادى، كشف فى وقت سابق، أن المشجع الأهلاوى كان يعانى من شلل نصفى بعد سقوط أدى لكسر في العمود الفقرى، ثم شلل نصفى، وخضع لجراحة تبعها حضوره للتأهيل منذ 3 أسابيع، حيث خضع لجلسات ذكاء اصطناعى وكانت حالته فى تحسن مستمر.

وكان أمح الدولى قد تم احتجازه في المستشفى لمعاناته من إصابة في العمود الفقري، وكشفت الفحوصات عن إصابته بكسور فى الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وهي إصابة تعرض لها فى نوفمبر الماضي.



أحد اقارب أمح



أقارب أمح الدولي



أقارب أمح الدولي



أقارب أمح الدولي (3)



الفنان محسن منصور



الفنان محسن منصور



جانب من الحضور



جانب من الحضور



جنازة أمح الدولي



خروج الجثمان من المسجد



خروج جثمان أمح بعد صلاة الجنازة



زملاء أمح الدولي



زملاء أمح الدولي



مشاهد من تشييع الجثمان



مشاهد من تشييع الجثمان