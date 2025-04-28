شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عودة مباريات الدوري بعد انتهاء التوقف والان مع تفاصيل الخبر

بعد توقف استمر لـ15 يوماً، وبالتحديد منذ 13 أبريل، تعود اليوم الاثنين، عجلة الدوري المصري إلى الدوران، حيث تتنافس 9 فرق على اللقب، وتسعة أخرى على البقاء تحت الأضواء والشهرة والابتعاد عن الهبوط إلى القسم الثاني، وفقاً للنظام الاستثنائي الذي تقام به نسخة الموسم الجاري.

س: من هو متصدر الدوري؟ ج:نجح فريق بيراميدز خلال الموسم الجاري فى فرض سيطرته على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متفوقاً على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة، حتى وإن كانت المواجهات المباشرة بين الفريقين تصب فى صالح بيراميدز، الذي تعادل مع الأهلي في الدور الأول بنتيجة 2-2، ثم تعادل معه مرة أخرى على أرض الفريق السماوي بنتيجة 1-1، ويتبقى لبيراميدز 6 مباريات فى الدوري، حال فوزه بخمس لقاءات فقط يحسم اللقب دون النظر لنتائج منافسيه، حتى وإن تعادل فى واحدة منها، ويفصله عن التتويج بالدوري لأول مرة 13 نقطة فقط. س: ما هي فرص الأهلي فى المنافسة على اللقب؟ ج:يقاتل النادي الأهلي، تحت قيادته الفنية الجديدة والمؤقتة بقيادة عماد النحاس، من أجل فرصة أخيرة فى الدفاع عن لقب الدوري الذي يحمله الفريق الأحمر عن آخر نسختين، ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ويترقب الفريق الأحمر تعثر بيراميدز في مباراتين على الأقل، بالإضافة إلى فوز الفريق الأحمر في مبارياته الستة المتبقية لينقض على قمة البطولة المحلية. س: كيف يخطط الزمالك لاقتناص المركز الثاني ج:يحتل نادي الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، خلف النادي الأهلي صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين فقط، ويبحث الزمالك عن أقرب فرصة لانتزاع الوصافة من الفريق الأحمر، وكسب تأشيرة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة، خاصة وأن الزمالك ينتظر قرار اتحاد الكرة الأخير فيما يتعلق بانسحاب الأهلي من قمة الدوري، ففي حال خصم 3 نقاط من الفريق الأحمر بنهاية الموسم سيكون الزمالك أقرب من الأهلي إلى المركز الثاني. س: ما هي مواعيد مباريات اليوم في الدوري؟ ج:تفتتح اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية فى الدورى المصري وجاءت مواعيد مباريات اليوم من الجولة الثالثة من الدورى المصري كالتالي:



الجونة & سموحة.. 5 مساءً باستاد خالد بشارة

الإسماعيلى & زد إف سى.. 8 مساء باستاد الإسماعيلية

طلائع الجيش & الاتحاد السكندري.. 8 مساء باستاد جهاز الرياضة

س: من هو هداف الدوري حتى الآن؟ ج:اشتعلت المنافسة على لقب هداف الدوري خلال الموسم الجاري، حيث يتساوى 3 نجوم في قمة القائمة وهم، ناصر منسي من الزمالك، إمام عاشور لاعب الأهلي، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، برصيد 9 أهداف لكل منهم، ويأتي من بعدهم محمد علي بن حمودة مهاجم غزل المحلة برصيد 8 أهداف.