شكرا لقرائتكم خبر عن الشئون القانونية بالزمالك تستفسر عن مدة غياب زيزو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو نادى الزمالك للتصعيد ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، وذلك بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق الثانية النى كان مقررا لها أمس، الأحد، على خلفية انقطاع اللاعب عن تدريبات فريقه.

واستفسرت الشئون القانونية بالزمالك من الجهاز الفنى والإدارى عن مدة تغيب زيزو وانقطاعه عن التدريبات حتى الآن، لتدعيم الملف الذى يتم تجهيزه لتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب فى اتحاد الكرة، حال تخلفه عن الجلسة الثالثة المقرر تحديد موعدها خلال الساعات المقبلة.

كما استفسرت الشئون القانونية عن عدد الأيام لتحديد الغرامة المالية المقرر توقيعها على اللاعب للغياب كل هذه الفترة، خاصة أن كل يوم يغيب فيه اللاعب تزيد العقوبة المالية.

وانقطع أحمد مصطفى زيزو عن تدريبات الزمالك منذ الجمعة قبل الماضى، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني أمام ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا فى الكونفدرالية، ليتدرب منفردا قبل الانقطاع عن التدريب.