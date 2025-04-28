شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجتمع مع عبد الرحيم دغموم لتجديد عقده بعد مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسؤولو النادي المصري مع الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب الفريق البورسعيدي، على عقد جلسة جديدة عقب الانتهاء من مواجهة الزمالك بالدوري، لحسم تجديد التعاقد مع اللاعب، والذي على الرغم من اتفاقه مع المصري على كافة شروط التجديد لم يوقع حتى الآن على عقوده الجديدة، حيث ينتهي عقد دغموم مع المصري بنهاية الموسم الجاري.

وفضل اللاعب الجزائري تأجيل تجديد تعاقده مع المصري بعد الاتفاق على رفع قيمة العقد، نظراً لانتظاره عرضاً أوروبياً للاحتراف، مؤكداً لإدارة النادي أنه لن يلعب في مصر إلا للفريق البورسعيدي، خاصة بعد مساندة مسئولى المصري له خلال رحلة التعافي من الرباط الصليبي، والتي تعرض لها في الموسم قبل الماضي.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الأول من مايو المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات حسم الدوري في موسمه الاستثنائي، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

من جانبه، عقد التونسي أنيس بوجلبان ، المدير الفني للنادي المصري، جلسة تحفيزية للاعبي الفريق استعداداً للقاء المقبل أمام الزمالك فى الدوري، وخلال الجلسة شدد بوجلبان على ضرورة غلق صفحة الخروج من كأس عاصمة مصر والكونفدرالية والتركيز بشكل كامل على مواجهة الزمالك لمصالحة الجماهير.

وأكد المدرب التونسي على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك من أجل الحفاظ على المركز الرابع في بطولة الدوري وضمان المشاركة من جديد في كأس الكونفدرالية خلال الموسم المقبل.

وودع المصري 3 بطولات في الفترة الأخيرة، حيث خسر في ربع نهائي كأس مصر أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، ثم ودع الكونفدرالية من ربع النهائي أيضاً بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام سيمبا التنزاني بنتيجة 4-1، قبل أن يودع مؤخراً بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما احتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع في مجموعته برصيد 4 نقاط حصدهم من 4 تعادلات.