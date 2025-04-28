شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى أمح الدولى: "خالص التعازي والمواساة لأسرة المشجع ومحبيه" والان مع تفاصيل الخبر

نعى النادى الاهلى ، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "أمح الدولى" مشجع النادى، وكتب على الصفحة الرسمية: "ينعى رئيس النادي الاهلى والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، المشجع الأهلاوي محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ«أمـح»، الذي وافته المنية اليوم. داعين المولى عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم عائلته الصبر والسلوان.. ويتقدم مجلس الإدارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة مشجع الأهلي ومحبيه..إنا لله وإنا اليه راجعون".

وتوفي محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ "أمح الدولي"، مشجع النادي الأهلي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد صراع مع المرض، حيث خضع أمح الدولي لعدة عمليات جراحية خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الحساب الرسمي للمشجع الأهلاوي الراحل: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، محمد أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي، أرجو الدعاء له، صلاة الجنازة في مسجد السيدة عائشة".

وكان الدكتور صلاح عاشور الطبيب المعالج للمشجع أمح الدولى بمركز التأهيل في المعادى، كشف في وقت سابق أن المشجع الأهلاوى كان يعانى من شلل نصفى بعد سقوط أدى لكسر في العمود الفقرى، ثم شلل نصفى وخضع لجراحة تبعها حضوره للتأهيل منذ 3 أسابيع حيث خضع لجلسات ذكاء أصطناعى وحالته في تحسن مستمر.

وكان أمح الدولى قد تم احتجازه في المستشفى لمعاناته بإصابة في العمود الفقري زاد من معاناته الصحية، حيث كشفت الفحوصات عن إصابته بكسور في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وهي إصابة تعرض لها في نوفمبر الماضي.