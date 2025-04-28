شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يودع أمح برسالة مؤثرة: "أخويا وحبيبى.. رحم الله روحك الجميلة" والان مع تفاصيل الخبر

نعى محمود عبد المنعم كهربا ،نجم الاتحاد الليبى، أمح الدولى المشجع الأهلاوى الذى وافته المنية صباح اليوم، ونشر كهربا صورة تجمعه مع أمح وعلق قائلا، "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله.. أخويا وحبيبى (محمد أحمد عبد الغنى).. رحم الله قلبك الطيب.. رحم الله بسمتك ووجهك البشوش.. رحم الله روحك الجميلة.. نسأل الله أن يجعلك فى جنات الفردوس".

وتوفي محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ"أمح الدولي"، مشجع النادي الأهلي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد صراع مع المرض، حيث خضع أمح الدولي لعدة عمليات جراحية خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الحساب الرسمي للمشجع الأهلاوي الراحل: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، محمد أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي، أرجو الدعاء له، صلاة الجنازة في مسجد السيدة عائشة".

وكان الدكتور صلاح عاشور الطبيب المعالج للمشجع أمح الدولى بمركز التأهيل في المعادى، كشف في وقت سابق أن المشجع الأهلاوى كان يعانى من شلل نصفى بعد سقوط أدى لكسر في العمود الفقرى، ثم شلل نصفى وخضع لجراحة تبعها حضوره للتأهيل منذ 3 أسابيع حيث خضع لجلسات ذكاء أصطناعى وحالته في تحسن مستمر.

وكان أمح الدولى قد تم احتجازه في المستشفى لمعاناته بإصابة في العمود الفقري زاد من معاناته الصحية، حيث كشفت الفحوصات عن إصابته بكسور في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وهي إصابة تعرض لها في نوفمبر الماضي.