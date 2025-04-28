شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يفاضل بين 3 مدارس لاختيار خبير لتدريب منتخب الرجال والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة ، برئاسة المهندس ياسر قمر، سلسلة اجتماعات مكثفة تم خلالها مناقشة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالاتحاد، وكان أبرزها ملف الخبير الأجنبي الذي سيقود منتخب الرجال الأول خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد العديد من المشاركات القارية والدولية.

ووضع مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة مجموعة من المعايير التي يجب توافرها في الخبير الأجنبي المرشح لقيادة الفراعنة، أهمها أن يكون قد سبق له تدريب منتخبات كبيرة صاحبة تاريخ، وأن يملك سيرة ذاتية قوية، للاستفادة من خبراته والارتقاء بأداء منتخب الفراعنة الذي حقق العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية، وتصدر القارة الإفريقية، ومثّل مصر في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بباريس.



اجتماع مجلس الطائرة

واستقر مجلس الإدارة، برئاسة المهندس ياسر قمر، على بعض المدارس المرشحة لقيادة المنتخب، أبرزها المدرسة الصربية، ثم البرازيلية، وأخيرًا الإيطالية.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة الاتفاق الرسمي مع الخبير الأجنبي المرشح لتدريب منتخب مصر الأول للكرة الطائرة.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن مجلس الإدارة ناقش باهتمام بالغ ملف المدير الفني المرشح لتولي مهمة الإدارة الفنية للفراعنة، وأنه بإذن الله سيتم حسم هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووجه المهندس ياسر قمر الشكر إلى المجلس بالكامل، مؤكدًا أن الجميع داخل مجلس الإدارة يعمل بقوة وإخلاص وهناك تعاون وإنسجام، والجميع يرفع شعار الحفاظ على الإنجازات السابقة لكافة المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى الارتقاء بجميع عناصر اللعبة والمسابقات المحلية في مختلف الأعمار السنية.