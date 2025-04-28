شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: جار تحديد موعد الجلسة الثالثة للتحقيق مع زيزو والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر بنادى الزمالك أن الجلسة الثالثة المقرر عقدها للتحقيق مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، بعد تخلفه عن الجلستين الأولى والثانية.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إنه جار تحديد موعد الجلسة، على أن يتم إخطار اللاعب بالموعد فور تحديده، مع إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى مقر اقامته.

وتخلف أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك عن حضور جلسة الحقيق الثانية التي كان مقررا لها امس بمقر النادى بميت عقبة، على خلفية انقطاعه عن التدريبات خلال الأيام الماضية، وبالتحديد منذ 10 أبريل الجارى.

وانقطع أحمد مصطفى زيزو عن تدريبات الزمالك منذ الجمعة قبل الماضى، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني أمام ستيلنبوش بطل جنوب أفريقيا فى الكونفدرالية، ليتدرب منفردا قبل الانقطاع عن التدريب.