شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستخرج تأشيرة أمريكا لعماد النحاس ومحمد يوسف استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الجهاز الإداري بالنادي الأهلي استخراج تأشيرة أمريكا لعماد النحاس المدير الفني المؤقت لفريق الكرة، ومحمد يوسف المدير الرياضي بالنادي، تمهيداً لتواجدهما مع الفريق أثناء مشاركته فى منافسات كأس العالم للأندية يونيو المقبل.

عماد النحاس قائم بأعمال المدير الفني للأهلي

وتولى عماد النحاس مدير الكرة والقائم بأعمال المدير الفني قيادة مران الأهلي أمس لأول مرة وبمعاونة محمد شوقي المدرب العام، وذلك بعد رحيل مارسيل كولر.

محمد يوسف فى مران الأهلي

وحضر المران محمد يوسف المدير الرياضي للفريق لتشجيع اللاعبين وتحفيزهم، وطلب منهم بذل أقصى جهد في المرحلة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع بتروجت فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن الجولة 20 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.