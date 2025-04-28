شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكل لجنة قانونية لدراسة عقد كولر ومحاولات ودية لإنهاء الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

قرر النادي الأهلي تشكيل لجنة قانونية لدراسة عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الكرة للوقوف علي أحقيته في المطالبة براتب سنة كاملة بعد قرار مجلس الإدارة بتوجيه الشكر له.

ويجرى مسئولو الأهلي في الساعات الحالية مفاوضات مكثفة مع كولر ووكيل أعماله لإنهاء الأزمة بشكل ودي.

وتولى عماد النحاس مدير الكرة والقائم بأعمال المدير الفني قيادة مران الأهلي أمس لأول مرة وبمعاونة محمد شوقي المدرب العام، وذلك بعد رحيل مارسيل كولر.

وحضر المران محمد يوسف المدير الرياضي للفريق لتشجيع اللاعبين وتحفيزهم وطلب منهم بذل أقصى جهد في المرحلة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع بتروجت فى الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل على استاد الكلية الحربية ضمن الجولة 20 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

بينما يحتل بتروجت المركز الثاني برصيد 25 نقطة.