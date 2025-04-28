شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صلاة الجنازة على أمح الدولي بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة عائشة والان مع تفاصيل الخبر

تقام صلاة الجنازة على المشجع الأهلاوي الراحل محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ "أمح الدولي"، بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة عائشة.

وتوفي منذ قليل محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ"أمح الدولي"، مشجع النادي الأهلي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد صراع مع المرض، حيث خضع أمح الدولي لعدة عمليات جراحية خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الحساب الرسمي للمشجع الأهلاوي الراحل: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، محمد أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي، أرجو الدعاء له، صلاة الجنازة في مسجد السيدة عائشة".

وكان الدكتور صلاح عاشور الطبيب المعالج للمشجع أمح الدولى بمركز التأهيل في المعادى، كشف في وقت سابق أن المشجع الأهلاوى كان يعانى من شلل نصفى بعد سقوط أدى لكسر في العمود الفقرى، ثم شلل نصفى وخضع لجراحة تبعها حضوره للتأهيل منذ 3 أسابيع حيث خضع لجلسات ذكاء أصطناعى وحالته في تحسن مستمر.

وكان أمح الدولى قد تم احتجازه في المستشفى لمعاناته بإصابة في العمود الفقري زاد من معاناته الصحية، حيث كشفت الفحوصات عن إصابته بكسور في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وهي إصابة تعرض لها في نوفمبر الماضي.