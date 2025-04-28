شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بالدوري: فخر مصر وذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

وجه نادي المقاولون العرب تهنئة خاصة للنجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول والمنتخب الوطني، عقب تتويجه أمس مع فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن محمد صلاح أسطورة بكل المقاييس، نجح في تحمل كافة الضغوطات وتعامل باحترافية، ونجح في الحفاظ على مستواه بل وطوره لحصد المزيد من الألقاب ليكون أهم لاعب في الدوري الانجليزي بالوقت الحالي.

كما كتب حساب المقاولون العرب: تهنئة خاصة لفخر مصر وذئاب الجبل محمد صلاح بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول.



المقاولون

واكتسح الريدز نظيره توتنهام هوتسبير، بنتيجة 5-1، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "أنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر البريميرليج للموسم الحالى 2024-2025.

وظهر محمد صلاح على أرضية ملعب أنفيلد عقب نهاية المباراة حاملا علم مصر ليحتفل مع اللاعبين والجماهير التى احتشدت فى معقل الريدز.

ومنح محمد صلاح، ليفربول لقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد كأكثر الفرق تتويجًا بالبطولة.

ويقدم محمد صلاح موسماً استثنائياً بأرقام تاريخية، حيث سجل 33 هدفًا و23 تمريرة حاسمة في 48 مباراة بجميع المسابقات، منها 28 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وبذلك يتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا، متفوقًا على هالاند مهاجم مانشستر سيتي بفارق 7 أهداف.

كما يتربع صلاح على قمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 18 تمريرة حاسمة، مما يضعه في صدارة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية، ويمتلك الفرعون المصري فرصة ذهبية ليصبح ثاني لاعب في تاريخ البريميرليج يفوز بالحذاء الذهبي 4 مرات، بعد تييري هنري نجم أرسنال السابق.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أرسنال الذي يملك مباراة أكثر من الفريق الأحمر. بينما يحتل توتنهام المركز الـ16 برصيد 37 نقطة.