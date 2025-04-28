شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل التفاوض مع الصفقات الجديدة رغم إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم مع الصفقات الجديدة المقرر التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق في الصيف، رغم إيقاف القيد من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، بسبب عدم سداد مستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق والتي بلغت 983 ألف يورو.

وقرر مجلس الزمالك أن يكمل كل فرد عمله في الملف الذى يديره، حيث تكمل لجنة التخطيط مفاوضاتها مع اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق الأبيض، على أن يستمر عمرو أدهم في ملف القضايا الخارجية، وأن يكون أمين الصندوق مسئولا عن الملف المالى لزيزو فى ظل انقطاعه عن التدريبات.

وشهدت الأيام الماضية دخول الزمالك بقوة فى صفقة السويسرى ديريك كوتيسا مع تقديم عرض مالى ضخم لضم اللاعب والذى اقترب من المليون و نصف المليون دولار، تمسكا بضم كوتيسا للفريق، في ظل دعم أحد رجال الأعمال للصفقة بأى سعر، بالإضافة إلى الاقتراب من صفقة تبادلية مع بيراميدز على أن يتم ضم عبد الرحمن مجدى ومحمود زلاكة، مقابل محمد صبحى وناصر ماهر من الزمالك، إلا أن الزمالك يتمسك باستمرار ناصر ماهر مع الفريق.