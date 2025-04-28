شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب الجديد يحسم موقف يانكون من الاستمرار فى جهاز الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يحسم المدير الفني الأجنبي الجديد الذي سيتولى تدريب الأهلي موقف البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأحمر من الاستمرار في منصبه أو رحيله عن تدريب حراس الأهلي الفترة القادمة، برفقة باقي أعضاء الجهاز الفني الذي كان يقوده السويسري مارسيل كولر، بعد قرار مجلس إدارة النادي بإقالة كولر.

وقرر مسئولو الأهلي إقالة مارسيل كولر من منصبه بسبب الإخفاق في الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليفشل فى الحفاظ على لقب الأميرة السمراء للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

وسيناقش مسئولو النادي الأهلي بقاء ميشيل يانكون من عدمه، فى ظل وجود توجه ببقاء المدرب البلجيكي، باعتباره من أبرز مدربي الحراس الذين تواجدوا مع الأهلي، وشهد مستوى حراس مرمى الفريق الأحمر طفرة تحت قيادته، ويعمل مع النادي منذ 6 سنوات، حيث نجح في تطوير مستوى كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

وفى السياق ذاته، يستعد الأهلى لمواجهة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري. المصري.