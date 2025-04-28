شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف أسباب صعوبة تعديل موعد نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة لإقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في موعدها 20 مايو المقبل، نظرا لصعوبة تحديد موعد آخر للقاء.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الاتجاه الأقرب هو عدم تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز في المباراة النهائية، بسبب تعليمات الفيفا بإنهاء المسابقات قبل بداية يونيو المقبل، بجانب أن هناك أجندة دولية فى الفترة من 2 حتى 10 يونيو المقبل، ما يهدد تواجد المحترفين فى صفوف الفريقين بغض النظر عن إقامة معسكر منتخب مصر في هذا التوقيت من عدمه.

وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم 20 مايو المقبل موعداً للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 24-2025 بين فريقي الزمالك وبيراميدز، وجاء تحديد الموعد كمساهمة فعالة من الاتحاد المصري لكرة القدم فى إنهاء الموسم الكروي في موعده الطبيعي مع أول يونيو المقبل لفتح باب القيد للموسم الجديد اعتبارًا من 2 يونيو، كما قرر مجلس إدارة الاتحاد في جلسته الأخيرة.

وكانت أندية القسم الأول قد اجتمعت في بداية الموسم الحالي واتفقت حول فكرة الموسم الاستثنائي رغبة منها في إعادة مواعيد بدء وانتهاء الموسم الكروي إلى طبيعتها لما في ذلك من فوائد فنية عليها وعلى المسابقات.

وعندما وضعت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم كل هذه المعطيات في الاعتبار فكان يوم 20 من مايو هو الموعد المناسب والوحيد الذي يحقق الهدف من انهاء الموسم في موعده الطبيعي، لا سيما وأن مواعيد طرفي المباراة النهائية (بيراميدز والزمالك) صارت مواتية للموعد المحدد وفق ارتباطاتهما في المسابقات الأخرى التي يشاركا فيها فضلاً عن الانتهاء من تنظيم بطولة مهمة هي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التى تصدت لها مصر قبل انطلاقها بأيام قليلة.