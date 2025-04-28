شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه زد بالجولة الثالثة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الاسماعيلى مع نظيره زد فى الثامنة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية، بالجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط بالدورى المصرى الممتاز.

واستعد تامر مصطفى المدير الفني للدراويش للمباراة بالدخول فى معسكر مغلق بالنادى، وذلك بعدما استعان بمباراة زد أمام سيراميكا التي انتهت بخسارة زد برباعية في كأس عاصمة مصر، لاكتشاف كل نقاط القوة والضعف في الفريق لوضع الخطة المناسبة لحصد النقاط الثلاثة.

ويسعى تامر مصطفى لمواصلة نتائجه الجيدة مع الاسماعيلى حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال 5 مباريات قاد فيها الدراويش.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع في مرحلة تفادى الهبوط في الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما خاض مباراتين في هذه المرحلة بالفوز على طلائع الجيش والتعادل مع الاتحاد السكندرى، في المقابل يحتل زد المركز الأول في مرحة تفادى الهبوط، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض مباراتين فاز في واحدة وخسر الأخرى.