شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سموحة فى نهائى كأس مصر لسيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره سموحة اليوم الإثنين في إطار نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتأهل الأهلي إلى النهائي بالفوز على سبورتنج بنتيجة 28-23 في نصف النهائي، بينما فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي سموحة على نظيره الشمس بنتيجة 33-26.

وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا على نظيره الزمالك بنتيجة 31-18 في إطار ختام الدورة المجمعة الثانية بنهائي دوري عمومي السيدات للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وحسم فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي اللقب بالفوز على نظيره الشمس بنتيجة 30-18 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية ليحسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه.