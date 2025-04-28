شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سموحة فى نهائى كأس مصر لسيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 28 أبريل 2025 08:15 ص
يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره سموحة اليوم الإثنين في إطار نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وتأهل الأهلي إلى النهائي بالفوز على سبورتنج بنتيجة 28-23 في نصف النهائي، بينما فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي سموحة على نظيره الشمس بنتيجة 33-26.
وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا على نظيره الزمالك بنتيجة 31-18 في إطار ختام الدورة المجمعة الثانية بنهائي دوري عمومي السيدات للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
وحسم فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي اللقب بالفوز على نظيره الشمس بنتيجة 30-18 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية ليحسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز