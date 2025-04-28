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الأهلى يواجه سموحة فى نهائى كأس مصر لسيدات كرة اليد

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الأهلى يواجه سموحة فى نهائى كأس مصر لسيدات كرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 28 أبريل 2025 08:15 ص

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره سموحة اليوم الإثنين في إطار نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتأهل الأهلي إلى النهائي بالفوز على سبورتنج بنتيجة 28-23 في نصف النهائي، بينما فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي سموحة على نظيره الشمس بنتيجة 33-26.

وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا على نظيره الزمالك بنتيجة 31-18 في إطار ختام الدورة المجمعة الثانية بنهائي دوري عمومي السيدات للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وحسم فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي اللقب بالفوز على نظيره الشمس بنتيجة 30-18 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية ليحسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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