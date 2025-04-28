شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب غياب بنتايج.. تعليمات خاصة لـ أحمد فتوح فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

منح البرتغالى جوزيه بيسيرو ، المدير الفنى لفريق الزمالك ، تعليمات فنية خاصة لأحمد فتوح لاعب الفريق، فى ظل الاستقرار على الاعتماد عليه بالمباراة المقبلة أمام المصرى ببطولة الدورى.

ويلتقى الزمالك مع المصرى الخميس المقبل بالجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى، باللقاء الذى يقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

واستقر بيسيرو على الاعتماد على فتوح لتعويض غياب محمود بنتايج، والذى يتغيب عن المباراة لتراكم الإنذارات لحصوله على الإنذار الثالث فى المباراة السابقة أمام حرس الحدود.

وشهدت الساعات الماضية عقد نونو فيريرا المدرب المساعد بالزمالك جلسة مع فتوح لمنحه التعليمات، بناءً على قرار من بيسيرو لتجهيزه للمباراة المقبلة، وينوي بيسيرو الاعتماد على أحمد فتوح فى الجبهة اليسرى بدلا من محمود بنتايج الذى يغيب عن المباراة لتراكم الإنذرات.