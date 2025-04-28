شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستضيف الاتحاد السكندرى بالجولة الثالثة من تفادي الهبوط بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة مساء اليوم، يلتقى فريق طلائع الجيش مع نظيره الاتحاد السكندرى، بمباريات الجولة الثالثة من مرحلة تفادى الهبوط ببطولة الدورى، بالمباراة التى تقام باستاد الرياضة العسكرى.

واستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة الطلائع بخوض مباراة ودية أمام إسكندرية للبترول انتهت بفوز زعيم الثغر بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن التحضيرات لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

ويدخل الاتحاد السكندرى مباراة اليوم محتلا المركز السادس برصيد 16 نقطة، بعد أن خاض مباراتين تعادل في واحدة و خسر أخرى ، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث.

وتستكمل المباريات غدا، الثلاثاء، بمواجهة إنبى والمحلة باستاد المقاولون العرب.