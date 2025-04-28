شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً فى الإسكندرية اليوم استعداداً للمصري والان مع تفاصيل الخبر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكراً مغلقاً فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسيستمر فريق الزمالك في معسكره حتى موعد مباراة المصري المقرر لها يوم 1 مايو المقبل ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

ويأتي قرار الجهاز الفني بالانتظام في معسكر مبكر ببرج العرب، لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة.

وكان الفريق حقق فوزاً كبيراً على بهتيم بنتيجة 12-1، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما الجمعة الماضى على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصرى.