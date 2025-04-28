شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ريمونتادا أهلاوية تعلن تتويج الأحمر بكأس مصر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

فى اليوم الثامن والعشرين من إبريل عام "1978"، تمكن النادى الأهلى من إلحاق الهزيمة بنادى الزمالك بنتيجة 4/2 فى نهائى كأس مصر فى نسختها رقم "50".

جاءت أحداث نهائى كأس مصر عام 1978 بين قطبى مصر وأفريقيا الأهلى والزمالك، درامية للغاية ، حيث كانت أسماء لاعبى الفريقين من العيار الثقيل فكان الزمالك يمتلك فاروق جعفر وطه بصرى وعلى خليل والأهلى كان ممثل من لاعبين لن ينساهم التاريخ الأحمر أمثال مصطفى عبده وطاهر الشيخ وشطة وجمال عبد الحميد ومحمود الخطيب.

وكان الخطيب وطاهر الشيخ يعانيان من إصابة وقرر هيديكوتى المدير الفنى للأهلى أنذاك ، أن يبقى عليهم على دكة البدلاء، وتقدم مصطفى عبده للأهلى فى الشوط الأول ثم تعادل طه بصرى قبل أن يتقدم على خليل للزمالك مع نهاية الشوط الأول.

هيديكوتى بكى بين الشوطين وقال للخطيب بلغة عربية مكسرة "ح نتغلب يا بيبو يا حبيبي" ، وفرح هيديكوتى فرحة غامرة عندما عرض بيبو والشيخ أن يشاركا فى اللقاء ، ولم يستمع هيديكوتى إليهما فى البداية حتى رضخ لتوسلاتهما قبل ربع ساعة من نهاية المباراة ولعب الخطيب وطاهر الشيخ وأحرز كل منهما هدفاً وأحرز جمال عبد الحميد هدفاً رابعاً ليفوز الأهلى 4 / 2 .

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.