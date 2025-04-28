شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية على هامش مران المصري استعداداً لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

عقد التونسي أنيس بوجلبان ، المدير الفني للنادي المصري، جلسة تحفيزية للاعبي الفريق استعداداً للقاء المقبل أمام الزمالك فى الدوري، وخلال الجلسة شدد بوجلبان على ضرورة غلق صفحة الخروج من كأس عاصمة مصر والكونفدرالية والتركيز بشكل كامل على مواجهة الزمالك لمصالحة الجماهير.

وأكد المدرب التونسي على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك من أجل الحفاظ على المركز الرابع في بطولة الدوري وضمان المشاركة من جديد في كأس الكونفدرالية خلال الموسم المقبل.

وودع المصري 3 بطولات في الفترة الأخيرة، حيث خسر في ربع نهائي كأس مصر أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، ثم ودع الكونفدرالية من ربع النهائي أيضاً بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام سيمبا التنزاني بنتيجة 4-1، قبل أن يودع مؤخراً بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما احتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع في مجموعته برصيد 4 نقاط حصدهم من 4 تعادلات.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الأول من مايو المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات حسم الدوري في موسمه الاستثنائي، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية في موسمها الاستثنائي، ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود في المركز التاسع على الترتيب.