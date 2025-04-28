شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يواجه سموحة فى مباراة "النجاة" من الهبوط بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الجونة نظيره سموحة فى الخامسة مساء اليوم باستاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة تفادى الهبوط، ببطولة الدورى الممتاز. ويسعى سموحة لتحقيق الفوز فى المباراة والذى سيكون بمثابة "طوق نجاة" يُبعد الفريق عن حسابات الهبوط المعقدة.

ويدخل الجونة المباراة برصيد 23 نقطة، من مجموعة المنافسة على الهبوط بمسابقة الدوري المصري، بينما يخوض سموحة اللقاء محتلا المركز الخامس من نفس المجموعة برصيد 20 نقطة.

ويقود سموحة فى المباراة أحمد عبد العزيز بشكل مؤقت، خلفا للمدرب أحمد سامي، الذي أعلن رحيله عن النادي بعد تعرض سموحة للخسارة فى آخر مباراتين بالدوري، آخرهما ضد غزل المحلة بهدف دون مقابل.

وقرر الجهاز الفني لنادي سموحة استبعاد محمد متولي الشهير بـ"كناريا" من قائمة الفريق خلال المباراة، وذلك لأسباب تأديبية تتعلق بسلوك اللاعب خلال الأيام الماضية، وجاء القرار بعد دخول كناريا في مشاجرات مع أكثر من لاعب داخل الفريق، الأمر الذي أثار استياء مجلس إدارة النادي، ووفقًا لمصادر داخل النادي، فقد أدلى اللاعب بتصريحات اعتُبرت مسيئة فيما يتعلق بموقف النادي من الهبوط ، وهو ما اعتبرته الإدارة تجاوزًا غير مقبولًا في حق النادي وزملائه بالفريق.

كما يلتقى الإسماعيلى مع زد فى الخامسة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية، حيث استعد تامر مصطفى المدير الفني للدراويش للمباراة بالدخول في معسكر مغلق بالنادى، وذلك بعد أن استعان بمباراة زد أمام سيراميكا التي انتهت بخسارة زد برباعية في كأس عاصمة مصر، لاكتشاف كل نقاط القوة والضعف في الفريق لوضع الخطة المناسبة لحصد النقاط الثلاثة.

ويسعى تامر مصطفى لمواصلة نتائجه الجيدة مع الاسماعيلى حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم خلال 5 مباريات قاد فيها الدراويش.



ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع في مرحلة تفادى الهبوط في الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما خاض مباراتين في هذه المرحلة بالفوز على طلائع الجيش والتعادل مع الاتحاد السكندرى.



في المقابل يحتل زد المركز الأول في مرحة تفادى الهبوط ، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض مباراتين فاز في واحدة ، وخسر الأخرى.



وتختتم مباريات اليوم بمواجهة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى، والتي تقام في الثامنة مساء اليوم باستاد الرياضة العسكرى.



وخاض الاتحاد السكندرى مباراة ودية أمام إسكندرية للبترول اتهت بفوز زعيم الثغر بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن التحضيرات لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

ويدخل الاتحاد السكندرى المباراة محتلا المركز السادس برصيد 16 نقطة، بعد أن خاض مباراتين تعادل في واحدة و خسر أخرى ، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث برصيد